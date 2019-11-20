В Ростовской области задержали военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ России задержала в городе Аксай (Ростовская область) военнослужащего Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в шпионаже на Украину. Против него завели уголовное дело о государственной измене (275 УК РФ). Имя военного не сообщается.

По данным ФСБ, россиянин выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Он «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ (цитата по «РИА Новости»).