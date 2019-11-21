Задержанного за шпионаж в пользу Украины военного заключили под стражу

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд арестовал на два месяца военного, который был задержан в Аксае Ростовской области по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Руслан Артыков заключен под стражу до 19 января 2020 года, сообщает пресс-служба суда.

О задержании Руслана Артыкова стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина по заданию главного управления разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о российской армии.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону