Перебои на подъеме

Биткойн в понедельник пробил отметку в $44 тыс. на новостях о том, что Tesla инвестировала в эту криптовалюту около $1,5 млрд. Об интересе к этому рынку Илон Маск намекал и в конце декабря прошлого года, однако такого ажиотажа тогда не случилось. Наплыв желающих купить основную криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

В своей годовой отчетности Tesla Inc сообщила, что инвестировала около $1,5 млрд в биткойн. На этой новости в понедельник криптовалюта начала существенно расти в цене и пробила уровень в $44 тыс. (рост на 16%).

Поток заявок был настолько существенным, что c ними не справилась одна из крупнейших криптобирж — Binance.

Гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил в своем аккаунте в Twitter о массивном входящем трафике: «Все из-за Илона». Спустя два часа он отметил, что система стабилизирована, хотя и небольшой процент пользователей видят опоздание на 1–2 секунды. В районе 18:10 мск торги были полностью восстановлены — проблемы в системе были больше двух часов.

Стоит отметить, что Илон Маск еще 20 декабря почти весь день писал в своем Twitter о биткойне. Правда, из его записей не было однозначно понятно намерение инвестировать такую сумму денег. Например, там была такая запись «Биткойн почти так же хорош, как фиатные деньги» и картинка эротического содержания с двумя надписями «Биткойн» и «Я в попытке жить нормальной продуктивной жизнью».

Но 20 декабря существенного движения в котировках криптовалюты не наблюдалось.

Инвестиция в $1,5 млрд стала значимым событием для крипторынка: во-первых, это очень существенное по объему вложение, а во-вторых Илон Маск имеет армию поклонников, и инвестиция в Tesla, несомненно, стала весомым доводом в пользу покупки криптовалюты среди розничных инвесторов, говорит сооснователь EXANTE Анатолий Князев.

Любые новости о выходе на крипторынок крупного известного инвестора вызывают ажиотаж среди непрофессиональных участников, стремящихся зафиксировать часть или всю прибыль, говорит представитель BitRiver (операторо дата-центров для майнинга криптовалют) Роман Забуга. В результате, отмечает он, растет трафик на сайты криптобирж, обменников и прочее, вызывающий сбои в работе систем, и это не первый подобный инцидент с Binance, в том числе в прошлом году.

Анатолий Князев также считает, что остановка торгов довольно частая ситуация, она может случиться на любой бирже. «Скорее всего, у них нет обязательств по обеспечению бесперебойных торгов, и компенсации могут выплачиваться на усмотрение брокера»,— говорит он.

Полина Смородская