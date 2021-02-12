Стоимость биткойна вновь обновила рекорд

Стоимость биткойна к стейблкоину биржи Binance BUSD в 3:15 мск пятницы, 12 февраля, достигла рекордной отметки $49 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки. При этом курс упомянутой криптовалюты к самому популярному стейблкоину USDT в это же время достиг отметки в $48 985. На 12:42 стоимость биткойна находится на уровне около $47,3 тыс.

Стоимость биткойна бьет рекорды в последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост. Накануне сообщалось, что биткойн поднялся до рекордной отметки $48,48 тыс.

В последнюю неделю взлету биткойна поспособствовала покупка этой криптовалюты компанией Tesla Илона Маска на $1,5 млрд. 8 февраля наплыв желающих купить криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».