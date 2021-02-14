Аслан Карацев вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и болгарином Григором Димитровым. Аслан Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. Матчи турнира проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса.

Подробнее о выступлении россиян на Australian Open — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев дорос до пятого сета».