Даниил Медведев дорос до пятого сета

По итогам шестого дня Открытого чемпионата Австралии в четвертый круг вышли Даниил Медведев, одержавший над сербом Филипом Крайиновичем свою первую за карьеру победу в пяти партиях, и Андрей Рублев, уверенно переигравший 39-летнего испанского ветерана Фелисиано Лопеса. Если два лучших российских теннисиста выиграют еще по одному матчу, то в четвертьфинале встретятся между собой.

Оценивая шансы Даниила Медведева перед стартом этого Australian Open, было трудно обойти вниманием тот факт, что за всю свою карьеру четвертый номер мирового рейтинга не выиграл ни одного матча, продолжавшегося пять сетов. А, как показывает практика, такое умение просто необходимо. Ведь провести двухнедельный чемпионат на одном дыхании при нынешней конкуренции в теннисе нереально, и трудные дни случаются практически у всех.

Впервые за карьеру выиграть пятый сет Медведеву удалось лишь четыре года спустя после дебюта на турнирах Большого шлема и лишь с седьмой попытки — после того как организаторы Australian Open отправили его на главную арену, корт Рода Лейвера, чего на этой неделе еще не случалось. В соперники россиянину достался серб Филип Крайинович, 33-й номер мирового рейтинга, теннисист с хорошими физическими данными и высокого роста, но еще ни разу не проходивший на мейджорах дальше третьего круга. После двух сетов казалось, что Медведев победит примерно так же легко, как в первых двух раундах, однако затем в его игровых настройках что-то сбилось, и Крайинович взял две следующие партии. Однако тут ситуация на корте снова изменилась. Серб как-то растерялся, и россиянин полностью взял ситуацию под свой контроль. Решающий сет, в котором Медведев не отдал ни одного гейма, длился всего 25 минут, и матч, который в общей сложности продолжался чуть более трех часов, закончился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Еще один россиянин из топ-10, Андрей Рублев, встречался с 39-летним испанцем Фелисиано Лопесом, одним из двух самых возрастных игроков первой сотни. Он планировал завершить свою карьеру еще в 2019 году и даже стал директором крупного весеннего турнира в Мадриде, однако затем изменил планы и сейчас совмещает регулярные выступления c исполнением обязанностей функционера. Не пропустив ни одного турнира Большого шлема с Roland Garros 2002 года, Лопес проводил свой 72-й подряд мейджор, что является абсолютным рекордом в мужском одиночном разряде. Правда, соперничать на равных с таким молодым и агрессивным соперником, как Рублев, этому опытнейшему левше уже не под силу. Россиянин провел игру в хорошем темпе и победил сравнительно легко — 7:5, 6:2, 6:3, причем снова, как и во втором круге, ни разу не потерял свою подачу.

Сложная задача стояла перед Кареном Хачановым. Он встречался с десятой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини, который до этого трижды обыгрывал россиянина. Их новое противостояние получилось самым упорным, но на финише каждого из трех сетов Хачанов проигрывал тай-брейки — 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). А уже в рамках вечерней программы первая ракетка России Екатерина Александрова в третьем круге женского турнира уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти — 2:6, 4:6.

Таким образом, россиянок в одиночном разряде на Australian Open уже не осталось. Зато впервые с Открытого чемпионата Франции 2007 года в 1/8 финала турнира Большого шлема выступят три россиянина. В воскресенье Аслан Карацев, единственный победитель квалификации, прошедший по турнирной сетке столь далеко, проверит свои силы в противостоянии с молодым, но опасным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В понедельник же Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, а Андрей Рублев — с норвежцем Каспером Руудом, причем если оба смогут победить, то сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Евгений Федяков