Серена Уильямс вышла в 1/4 финала Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Следующая игра Серены Уильямс состоится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и полькой Игой Швентек. Американская спортсменка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Australian Open завершится 21 февраля. Матчи турнира проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса. Начиная с субботы власти штата Виктория ввели в Мельбурне пятидневный локдаун.

Подробнее о выступлении россиян на Australian Open — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев дорос до пятого сета».