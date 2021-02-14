Байден: хотя Сенат не осудил Трампа, суть обвинений не подлежит сомнению

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената Конгресса, который оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Действующий глава государства отметил, что даже те, кто выступил против на голосовании, считают господина Трампа виновным.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению. <...> Эта печальная глава в истории (штурм Капитолия.— “Ъ”) напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть очень бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что долг и ответственность каждого из нас… защищать правду и победить ложь»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Президент напомнил, что лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает господина Трампа ответственным за штурм Капитолия «с практической и моральной точек зрения». Ранее республиканец заявил, что осудить господина Трампа в рамках импичмента нельзя, однако его могут привлечь к ответственности в судах.

Сенат США 13 февраля оправдал господина Трампа на процессе по импичменту. За проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента требовалось 67 голосов. Сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев. Президента обвиняли в подстрекательстве к мятежу.

Подробнее о причинах импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».