Лидер республиканцев в Сенате назвал Трампа ответственным за штурм Капитолия

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает 45-го президента Дональда Трампа ответственным за штурм Капитолия «с практической и моральной точек зрения». Однако, по его мнению, осудить его в рамках процесса импичмента нельзя, так как он уже не занимает пост главы государства и это не соответствует Конституции.

«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практической и моральной точек зрения ответственен за провоцирование событий того дня. Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента»,— сказал господин Макконнелл (цитата по Fox News).

Лидер республиканцев в Сенате отметил, что по нормам уголовного права речь господина Трампа нельзя трактовать как подстрекательство. Но Сенат мог бы охарактеризовать это так из-за «безрассудных действий», которые были до беспорядков. Вместе с тем, по мнению господина Макконнелла, Дональд Трамп не может быть осужден Сенатом по Конституции, потому что больше не является главой государства. Господин Макконнелл напомнил, что 45-го президента могут привлечь к ответственности в судах.

Сенат США 13 февраля оправдал господина Трампа на процессе по импичменту. За проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента требовалось 67 голосов из 100. Сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев. Президента обвиняли в подстрекательстве к мятежу.

Подробнее о причинах импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».