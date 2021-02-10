Дональда Трампа рассудят по букве и духу

В Вашингтоне продолжается процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом: сенаторы уже сегодня начнут рассматривать вопрос, виновен ли экс-глава государства в умышленном подстрекательстве мятежа. За признание процесса конституционным высказались не только все демократы, но и шестеро республиканцев. Исход дела это, однако, вряд ли изменит.

«Они могли поубивать нас всех» — так один из «управляющих импичмента» (обвинителей) демократ Дэвид Сиссилайн описал свои ощущения в день штурма Капитолия. «Люди звонили женам, мужьям, любимым, чтобы в последний раз попрощаться»,— вспоминает Джейми Раскин, руководитель «управляющих». Он расплакался прямо за кафедрой, рассказывая, как за день до штурма похоронил сына, а в день погрома привел в Конгресс дочь и зятя — те прятались в офисе вместе с ним.

Он же анонсировал демонстрацию ролика, одного из основных доказательств демократов. В 13-минутном видео речь Дональда Трампа, с которой он выступал 6 января и призывал сторонников идти к Капитолию, перемежается с другими кадрами: с кадрами штурма и кадрами подсчета голосов, который в этот момент шел в Сенате.

Помимо того что после просмотра ролика вряд ли хоть один наблюдатель сможет назвать протест мирным (на видео видны жестокие столкновения погромщиков с полицией), обвинители прочерчивают четкую линию: Дональд Трамп заявлял о нечестности выборов, он призвал сторонников приехать в Вашингтон, он провоцировал их на штурм в день подсчета голосов, и он же выпустил очень противоречивое видео с «осуждением» этого штурма, пояснив, что «любит» смутьянов.

Был дан отпор и другому утверждению республиканцев — о неуместности рассмотрения дела об импичменте в отношении уже ушедшего с поста президента.

Как пояснили управляющие, у президента нет «январского иммунитета» — возможности в последний месяц президентства совершить преступление, а затем избежать ответственности, сложив с себя полномочия.

Кроме того, закон предусматривает, что после обвинительного вердикта человека можно простым большинством голосов лишить права претендовать на выборные должности. Это «наказание на будущее», и потому оно вполне уместно против уже ушедшего президента.

Ответ защитников Дональда Трампа очков ему, похоже, не прибавил. Как сообщает издание Politico со ссылкой на приближенных бывшего лидера, он сам остался недоволен их выступлением. Роли как будто поменялись: обычно в межпартийных спорах господин Трамп выступал ярко и эмоционально, а демократы напирали на положения законов и норм.

В этот раз, однако, сам бывший президент приезжать на рассмотрение дела отказался, а первый его представитель вел себя крайне сдержанно и сухо.

Адвокат Брюс Кастор пустился в двухчасовые пространные рассуждения о тексте конституции США, о важности запятых в этом тексте, назвал сенаторов «замечательными людьми» и открыто заявил, что американцы выбрали себе новую администрацию (что противоречит позиции Дональда Трампа, согласно которой победу на выборах одержал именно он). Господин Кастор также признал, что команда экс-президента слегка изменила стратегию, поскольку позиция демократов была представлена столь убедительно.

Выступление адвоката больше походило на юридический экспромт, причем довольно скучный: сенаторы в зале порой удивленно переглядывались и переговаривались.

«Позиции никакой не представлено. Понятия не имею, что он творит» — так в эфире телеканала Newsmax, исключительно лояльного Дональду Трампу, его бывший юрист и почетный профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц (представлявший президента во время первого дела об импичменте) оценил выступление господина Кастора. Главный политический корреспондент газеты Washington Examiner Байрон Йорк назвал речь Брюса Кастора «пустой тратой времени». В провале открыто признавались и политические союзники Дональда Трампа, например сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса. «Президентский юрист все говорил и говорил. Я видел множество юристов и слышал множество речей, и эта далеко не из лучших»,— сказал сенатор.

Либеральные коллеги были еще более безжалостны — например, юрист Норм Айзен, выступавший на стороне демократов по первому делу об импичменте, назвал выступление «худшей речью юриста в истории».

Впрочем, юристы президента пояснили свои планы. Корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хаберман сообщила в Twitter, что один из советников господина Трампа в беседе с ней признался: Брюс Кастор специально говорил долго и сухо, чтобы «снизить температуру» после эмоционального выступления демократов. Эту же информацию подтвердили источники CNN.

После Брюса Кастора слово взял другой юрист, Дэвид Шон, который отличался радикально иным подходом, назвав происходящее «попыткой использовать импичмент в качестве оружия». «Это процесс, безответственно вдохновленный ненавистью этих управляющих и тем, кто дал им власть. Они готовы принести в жертву наш национальный дух, чтобы дать волю своей ненависти. Они боятся, что однажды перестанут быть партией власти»,— заявил господин Шон.

Одним из наиболее ярких моментов стала демонстрация им двух книжек. Первая — конституция США — устанавливает, по словам Дэвида Шона, справедливость судебного процесса как важнейший из принципов.

Но демократы, как сказал юрист, руководствуются другой книгой — с этими словами он достал красную книжечку с цитатами Мао Цзэдуна.

Но и это выступление вдохновило не всех: после голосования с результатом 56 против 44 процесс был признан конституционным. Это утверждение поддержали шестеро республиканцев. Рассмотрение дела по существу начнется уже в среду, 10 февраля.

Алексей Наумов