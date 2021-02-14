При землетрясении в Японии пострадали больше 100 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103 человек, передает Kyodo. О погибших не сообщается. Магнитуда землетрясения составила 7,3.

Большинство пострадавших — из префектуры Фукусима. Также травмы получили люди из префектур Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. По данным агентства, в основном люди травмировались при падении.

Перебои с электричеством были у около 900 тыс. домохозяйств. К утру его подачу восстановили почти везде, кроме нескольких сотен домов в Фукусиме.

Землетрясение произошло в 23:08 (17:08 по московскому времени) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Очаг был на глубине 55 км, толчки ощущались в Токио.

Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года и может быть афтершоком землетрясения марта того же года. В 2011 году произошло одно из сильнейших землетрясений в истории Японии, его магнитуда составила 9. Погибли 16 тыс. человек, больше 2 тыс. пропали без вести, больше 6 тыс. получили ранения.