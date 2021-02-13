Сенат США согласился вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа

Сенат США проголосовал за вызов свидетелей на процесс по второму импичменту бывшего президента Дональда Трампа. Решение верхней палаты Конгресса продлило процесс, который, по ожиданиям американских СМИ, должен был закончится на этой неделе.

За вызов свидетелей проголосовали 55 сенаторов, против — 45. Решение о том, кого именно вызывать в качестве свидетелей, будет приниматься отдельным голосованием. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, выступающий главным обвинителем, призвал вызвать конгрессмена от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер.

Демократы намерены узнать у госпожи Бетлер подробности о разговоре господина Трампа с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти. Ранее CNN со ссылкой на республиканцев-конгрессменов сообщал, что 6 января господин Маккарти позвонил президенту с требованием призвать своих сторонников покинуть здание Конгресса. «Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты»,— цитирует CNN господина Трампа.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Конгресс, чтобы не дать утвердить результаты президентских выборов, по которым победил демократ Джо Байден. В Конгрессе рассматривают вопрос об импичменте Дональда Трампа — его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Об импичменте — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».