Трамп назвал процесс импичмента «самой грандиозной охотой на ведьм»

45-й президент США Дональд Трамп считает, что вторая процедура импичмента — это «самая грандиозная охота на ведьм». Он заявил, что движение «Сделаем Америку снова великой» только начинается.

«Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего такого, и это (охота.— “Ъ”) продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовало 75 млн человек. Это — самый высокий показатель в истории для действующего президента»,— говорится в заявлении господина Трампа (цитата по Fox News).

45-й президент отметил, что в ближайшие месяцы поделится «многими мыслями». «Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого — добиться величия для всех американцев»,— говорится в заявлении.

Сенат США 13 февраля оправдал господина Трампа на процессе по импичменту. За проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента требовалось 67 голосов из 100. Сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев. Президента обвиняли в подстрекательстве в мятеже.

Подробнее о причинах импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».