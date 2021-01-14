Венесуэла и РФПИ договорились о производстве «Спутник V»

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» в стране, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января.

«Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой и замглавой РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года»,— написала госпожа Родригес в Twitter.

В ноябре Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем вакцины «Спутник V», после чего гарантировала производство вакцины и поставки начиная с января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что к маю в стране будет 10 млн доз. С начала пандемии в Венесуэле COVID-19 заразились 117 тыс. человек, умерли 1 тыс.