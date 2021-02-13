Снегопад в Москве может побить 65-летний рекорд

Снегопад в Москве может побить рекорд 1956 года по высоте сугробов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см. Кроме того, пробки в столице достигли 8 баллов, в ближайшие пять часов движение будет затруднено, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

«В Москве — 56 см, это самое большое значение с начала нынешней зимы, в последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года. Вполне возможно, что мы побьем рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова в Москве, он составляет 60 см и был установлен в 1956 году»,— приводит слова господина Леуса «РИА Новости». При этом в подмосковной Немчиновке высота сугробов уже составляет 71 см.

Накануне, 12 февраля, снегопад в Москве побил суточный рекорд, который был установлен в 1973 году, когда в Москве выпало 7 мм осадков. В пятницу данный показатель составил 9 мм.

За последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков. Это составляет 75% месячной нормы в 36 мм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. По прогнозам, снегопад ослабеет не раньше 15:00 субботы, а полностью прекратится к вечеру воскресенья.

В столице из-за непогоды второй день затруднено движение. В пятницу пробки достигли максимума в 10 баллов. Ночью и утром ситуация улучшилась незначительно — они были на уровне 7–9 баллов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».