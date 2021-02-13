Из-за сложных метеоусловий аэропорты Кубани принимают рейсы Симферополя

Из-за сложных погодных условий аэропорты Краснодарского края начали принимать рейсы, который не могут приземлиться в Симферополе. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней.

Утром 13 февраля в Краснодаре на запасной аэродром приземлился рейс Москва — Симферополь с 133 пассажирами н аборту. В 12:27 в Анапе совершил посадку рейс FV6891 Пулково — Симферополь авиакомпании «Россия». На борту находилось 118 человек. В настоящий момент аэропорт Краснодара ожидает прибытие еще одного рейса, который вылетел в Симферополь из Шереметьево.

По данным Крымского гидрометцентра за ночь в районе симферопольского аэропорта выпало 6 мм осадков. На полуострове действует штормовое предупреждение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за резкого ухудшения погодных условий в Краснодарском крае, прогнозируемого снегопада и ветра международный аэропорт Краснодар с 18:00 перешел на усиленный режим работы.

В аэропорту уточняют, что выведен дополнительный персонал для работы в вечернее и ночное время, техника, закуплены дополнительный объем реагентов.

Наталья Решетняк