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В центре Петербурга вновь заметили ограждения и усиленные наряды полиции

На Дворцовой площади и Невском проспекте очевидцы заметили подготовленные металлические ограждения и спецтранспорт полиции и ОМОНа. Ранее ни о каких массовых акциях 13 февраля известно не было.

О скоплениях силовиков и техники рассказал портал Evo-Rus.com. Отмечается, что помимо машин полиции и ОМОНа в центре также размещены автомобили ДПС. Предположительно, усиление связано с возможными несанкционированными выступлениями в поддержку Алексея Навального, но ранее лидеры оппозиции не призывали проводить никаких акций 13 февраля.

Ранее Генпрокуратура, СКР и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции на День всех влюбленных.

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