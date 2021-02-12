В аэропорту Краснодара ночью могут ограничить прием и вылет самолетов из-за непогоды

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Краснодарском крае, прогнозируемого снегопада и ветра международный аэропорт Краснодар с 18:00 перешел на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту уточняют, что выведен дополнительный персонал для работы в вечернее и ночное время, техника, закуплены дополнительный объем реагентов.

Администрация аэропорта предупреждает пассажиров, чей вылет запланирован после 19:00, уточнять статус нужного рейса по горячим телефонам авиакомпаний или на онлайн-табло аэропорта, не приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать образования скопления людей в терминалах. Эта мера вызвана тем, что аэропорт может ограничить прием и выпуск воздушных судов в ночное время, всем авиакомпаниям направлено соответствующее предупреждение.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на территории края объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Власти Краснодара ранее рекомендовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте, а работодателей попросили обеспечить для сотрудников удаленный режим работы на время непогоды.

Ольга Логинова