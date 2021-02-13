За сутки в шести городах Кубани умерли 17 человек с коронавирусом

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Краснодарском крае вновь умерли 17 пациентов с подтвержденным COVID-19. Такая же цифра была озвучена сутками ранее. Всего с начала пандемии на Кубани скончались 1 694 человека.
У всех пациентов развилась тяжелая форма двусторонней пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, а также имелись сопутствующие патологии.
Большая часть летальных случаев зафиксирована в лечебных учреждениях Краснодара. В больницах краевой столицы умерли девять пациентов: две краснодарки в возрасте 72 лет и 81 года, а также 44-летний, 59-летний и 73-летний местные жители. Кроме того, не удалось спасти 59-летнего армавирца, женщину и мужчину 58 лет из Новопокровского района, 65-летнего пенсионера из Темрюкского района. В Сочи умерли 58-летняя и 91-летняя женщины, проживавшие в городе, и 64-летняя жительница Туапсинского района. В больнице Тихорецкого района умерла 51-летняя жительница Кавказского района и 74-летний местный житель. В Красноармейском районе скончался 55-летний краснодарец. В Лабинском районе – 61-летняя жительница Отрадненского района. 83-летняя местная жительница умерла в больнице Армавира.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, за последние сутки коронавирус подтвердился у 170 жителей Кубани. Свежую сводку опубликовал оперативный штаб региона 13 февраля. Общее количество заболевших составило 36 014 человек, включая 2652 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 634,5.