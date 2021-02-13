За сутки в шести городах Кубани умерли 17 человек с коронавирусом

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Краснодарском крае вновь умерли 17 пациентов с подтвержденным COVID-19. Такая же цифра была озвучена сутками ранее. Всего с начала пандемии на Кубани скончались 1 694 человека.

У всех пациентов развилась тяжелая форма двусторонней пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, а также имелись сопутствующие патологии.

Большая часть летальных случаев зафиксирована в лечебных учреждениях Краснодара. В больницах краевой столицы умерли девять пациентов: две краснодарки в возрасте 72 лет и 81 года, а также 44-летний, 59-летний и 73-летний местные жители. Кроме того, не удалось спасти 59-летнего армавирца, женщину и мужчину 58 лет из Новопокровского района, 65-летнего пенсионера из Темрюкского района. В Сочи умерли 58-летняя и 91-летняя женщины, проживавшие в городе, и 64-летняя жительница Туапсинского района. В больнице Тихорецкого района умерла 51-летняя жительница Кавказского района и 74-летний местный житель. В Красноармейском районе скончался 55-летний краснодарец. В Лабинском районе – 61-летняя жительница Отрадненского района. 83-летняя местная жительница умерла в больнице Армавира.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за последние сутки коронавирус подтвердился у 170 жителей Кубани. Свежую сводку опубликовал оперативный штаб региона 13 февраля. Общее количество заболевших составило 36 014 человек, включая 2652 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 634,5.

Наталья Решетняк