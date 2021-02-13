За сутки на Кубани коронавирус подтвердился еще 170 человек

За последние сутки коронавирус подтвердился у 170 жителей Кубани. Свежую сводку опубликовал оперативный штаб региона 13 февраля. Общее количество заболевших составило 36 014 человек, включая 2652 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 634,5.

В Краснодаре заболели 49 человек, в Новороссийске – 16, в Сочи – 11. Девять положительных теста получено в Тихорецком районе. В Кавказском районе заболели восемь человек. По семь новых пациентов зарегистрировано в Горячем Ключе, Мостовском и Динском районах. В Туапсинском районе пять новых случаев, в Геленджике, Новопокровском, Ейском и Павловском районах - по четыре. На территории Апшеронского, Белореченского, Отрадненского районов и Армавира по трое новых заболевших. В Крыловском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Гулькевичевском, Крымском районах и Анапе - по два. В Абинском, Выселковском, Калининском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Славянском, Тимашевском и Белоглинском районах - по одному.

Выздоровели за сутки 384 человека (всего 28 738), 1 694 человека скончались. 103 жителя находится в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях края. Всего в стационарах лечится 1 307 человек, 4 275 лечатся амбулаторно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 12 февраля в Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусом увеличилось на 173 человека. Среди новых заболевших в возрасте от года до 87 лет: 107 женщин, 66 мужчин, включая 11 детей.

Наталья Решетняк