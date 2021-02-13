МВФ ждет прогресса в реформах на Украине для нового транша

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине без результата о пересмотре программы stand by, заявил постпред МВФ в стране Йоста Люнгман. По его словам, чтобы достичь соглашения о новом транше, нужен больший прогресс в реформах в стране, чем есть сейчас.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся»,— приводит его заявление «Интерфакс-Украина».

Миссия МВФ работала в стране с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. Представители МВФ обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand by программы действий власти. По данным агентства, проблемными вопросами стали принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Для позитивного результата также нужно принять поправки в закон о Нацбанке и банках и отказаться от ограничения цен, введенных зимой на энергорынке.

В июне прошлого года МВФ одобрил кредитную программу на $5 млрд и выделил Украине первый транш финансовой помощи в размере $2,1 млрд. Все пять траншей планируется провести в течение 18 месяцев.