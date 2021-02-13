Для влюбленных расставили столики

Московские рестораторы решили привлечь клиентов новыми предложениями в День всех влюбленных. Как стало известно “Ъ FM”, многие крупные кафе Москвы уже закрыли бронирование на 14 февраля, несмотря на сохраняющиеся противовирусные ограничения. Тему продолжит Юлия Жданова.

Забронировать столик в московском ресторане в День всех влюбленных в этом году было сложно даже состоятельным предпринимателям. Спрос на 14 февраля очень высокий, как в допандемические годы, отмечают рестораторы. Еще сложнее было организовать целую романтическую программу для пар, отметил директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков: «Бронирования начались где-то полторы недели назад в большинстве актуальных ресторанов. Востребованы либо какие-то классические заведения, либо какие-то новые. Очень популярный ресторан — Savva, новый проект Аркадия Новикова, She Бориса Зарькова. Были запросы не просто на уютное, модное, актуальное заведение, но и на такое, где какая-то программа проходит».

Раньше остальных бронь на 14 февраля закрыли популярные рестораны высокой ценовой категории. Об отсутствии свободных мест “Ъ FM” сообщили в «Кафе Пушкинъ» и «Турандоте». В последнем, кстати, подготовили особую романтическую программу, чтобы погрузить посетителей в атмосферу фильма «Римские каникулы», отметила бренд-менеджер ресторана Нвард Степанян: «У нас в этот день в ресторане проходит бранч и ужин по особому меню, обустроена специальная фотозона. Гостей будут встречать купидоны и амуры, раздавать валентинки с признаниями на итальянском языке. На фортепиано будет играть белый ангел, а вечером кавер-группа исполнит итальянские хиты».

В ресторане Levantine тоже нет мест на 14 февраля, хотя там решили провести День влюбленных без лишних сантиментов и атрибутики в виде сердечек. Вместо этого гостей ждет огненное шоу от шеф-поваров, которые будут готовить заказанное блюдо прямо перед столиком влюбленной пары, сообщили в кафе: «Красивая подача, красивое приготовление — все это на ваших глазах. Будет играть диджей. Музыка будет танцевальная, вечерняя, располагающая». Небольшие заведения, напротив, сделали ставку на антураж и скидки. Например, рестораны-яхты «Чайка» и «Ласточка» предлагают гостям 14 февраля дисконт в размере 30% на шампанское. А в кафе Taste будут дарить купоны на 10-процентную скидку.

Их коллеги из ресторана «Сквот Винная» решили привлечь гостей необычной программой. Там 14 февраля можно будет заключить брак с бокалом вина, сообщила контент директор заведения Анна Лашова: «Мы считаем, что выбор своего напитка — это такой же важный процесс, как поиск второй половинки. Мы о вине знаем многое, поэтому в этот день наш сомелье будет венчать людей с вином. Он будет подбирать каждому человеку свой напиток и регистрировать эти браки. Можно получить официальное свидетельство о заключении брака и необычную фотосессию с вином в свадебной арке».

А в ресторане «Жажда крови» влюбленным предложат пирожное в виде человеческого сердца, которое внешне не отличить от настоящего. Там решили не делать ставку на антураж, пояснил менеджер заведения Константин: «У нас на 14 февраля забронировать столик можно, но только после 22 часов. “Сердце” — это десерт, который состоит из медово-карамельного бисквита с хрустящей прослойкой и шоколадным кремом. Мы мясной ресторан, хотим как-то выделиться среди остальных заведений. Мы делаем ставку всегда на блюда, а не на внешнее сопровождение».

За оригинальными программами посетителям стоит идти именно в небольшие заведения или недавно открывшиеся, считает основатель ресторанов «Мясо & Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, крупным игрокам рынка незачем привлекать гостей яркими шоу, они предпочтут на этом сэкономить: «Дополнительное что-то для заманивания гостей на 14 февраля придумывают в тех ресторанах, которыегде-то далеко находятся, не заполняются, например, в новых. Но при этом большинство ресторанов, конечно, делает дополнительные комплементы, получаются хорошие, красиво оформленные залы, где люди, придя 14 февраля, получат праздник. Грамотные рестораторы делают ставку именно на это».

Интересный факт: в этом году большинство рестораторов не стало делать программы для одиноких москвичей. Хотя в феврале 2020-го таких предложений было много, некоторые заведения даже запрещали вход влюбленным и устраивали вечеринки для разведенных посетителей.