Пайщикам продлят льготы

Низкие ставки в банках, которые порой не покрывают инфляции, вынуждают частных инвесторов обращать внимание на более рискованные, но и потенциально более доходные инструменты. В частности, паевые фонды привлекают инвесторов исторической доходностью, а также налоговыми льготами при длительном владении этими ценными бумагами. Как воспользоваться этими льготами, разбирался “Ъ”.

Инфляция давит ставки

Вряд ли существующий уровень ставок в российских банках радует их клиентов. На протяжении полугода максимальная ставка, рассчитанная ЦБ на основе данных десяти крупнейших банков, не превышает 4,5% годовых. По данным Frank RG, ставки у 20 крупнейших банков преимущественно находятся в диапазоне 3,5–5% годовых. На фоне ускорения инфляции — по итогам января в годовом выражении она составила почти 5,2% — предложения банков не выглядят впечатляющими.

В таких условиях частные инвесторы обращают внимание на более рискованный, но и потенциально более доходный фондовый рынок, открывая брокерские счета либо покупая паевые инвестиционные фонды (ПИФ). По данным Московской биржи, в январе было открыто более 625 тыс. уникальных счетов, а их общее число превысило 9,4 млн штук.

По данным Investfunds, в розничные ПИФы частные инвесторы вложили в январе более 28 млрд руб., один из лучших результатов за всю историю.

Этому способствуют высокие доходности ПИФов по итогам минувшего года, на которые ориентируются частные инвесторы По данным Investfunds, из 187 крупных фондов (со стоимостью чистых активов свыше 100 млн руб.) только у пяти стоимость паев снизилась по итогам года. При этом треть фондов показали рост стоимости пая на 30–90%.

Трехлетний марафон

Снижает привлекательность размещения средств в банках и введение с 1 января налога на доходы с суммы, превышающей 42,5 тыс. руб. (расчетная для этого года, зависит от ключевой ставки ЦБ; см. «Ъ-Онлайн» от 31 января). С выплаченных доходов по ПИФам, в частности при погашении паев, также взимается подоходный налог. Однако при удержании паев более трех лет у пайщика возникает право на налоговый вычет на сумму 3 млн руб. в год.

При этом, согласно Налоговому кодекса РФ, вычет по НДФЛ по итогам владения ценными бумагами более трех лет применяется как к паям открытых ПИФов, продажи и выкуп которых управляющие компании и их агенты проводят ежедневно, так и к обращающимся на биржах паям закрытых ПИФов, которые управляющие компании не обязаны выкупать до окончания срока фонда. «Важно учитывать, что обращающимися признаются не все ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, а те из них, по которым рассчитывается рыночная котировка, причем в течение последних трех месяцев перед реализацией паев»,— отмечает управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. По словам начальника департамента инвестиционного менеджмента «Газпромбанк — Управление активами» Иннокентия Хвостова, это относится не только к ЗПИФим, но и к ИПИФам (их паи управляющие компании обязаны выкупать лишь в ограниченные временные промежутки).

При этом в случае ЗПИФов, паи которых не торгуются на бирже, инвесторы не могут рассчитывать на налоговый вычет. «Это вполне логично, так как подобные персональные фонды — все-таки инструмент не для широкого рынка»,— отмечает руководитель дирекции альтернативных инвестиций «Альфа-Капитала» Екатерина Ганцева.

Прекращение без признания

Однако даже в случае торгуемых паев ЗПИФов инвестор должен был учитывать важный нюанс — воспользоваться льготой можно было только для продажи паев на бирже. «Если погашение паев связано с окончанием срока действия фонда, то ранее в этом случае по правилам биржи паи снимались с торгов, таким образом, он считался неторгуемым, соответственно, пайщики этой льготой воспользоваться уже не могли»,— указывает директор по бизнесу «Сбер Управления активами» Екатерина Черных. По словам Екатерины Ганцевой, по закону у управляющей компании есть шесть месяцев после наступления даты прекращения, чтобы расплатиться с пайщиками.

«Когда пайщики по факту получали деньги, ни листинга, ни котировок у фонда уже не было, и претендовать на льготу они не имели права»,— отмечает госпожа Ганцева.

В итоге без льгот оказывалось большинство пайщиков ЗПИФов. По словам Андрея Богданова, такая проблема затрагивала особенно сильно те торгуемые ЗПИФы, ликвидность которых была невысокой, так как у пайщиков не было возможности для продажи паев. При этом прекращение фондов ОПИФ и БПИФ не влияет на предоставление инвестиционного налогового вычета у держателя бумаг (паев) свыше трех лет. «Такой вычет он получает самостоятельно в налоговом органе путем подачи налоговой декларации»,— отмечает Иннокентий Хвостов.

Трехмесячный спринт

27 октября прошлого года ЦБ принял изменения в 534-П, согласно которым если по ЗПИФу наступила дата прекращения фонда, то биржа не делистингует паи, а приостанавливает по ним торги на три месяца. Изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года. «Таким образом, управляющие компании могут выплатить пайщикам доход в течение этого срока, а пайщики — воспользоваться налоговой льготой на владение. Это очень важное нововведение, которое повышает привлекательность закрытых паевых фондов для розничных инвесторов и способствует повышению их ликвидности»,— отмечает Екатерина Черных.

Однако для реализации такой льготы управляющие компании должны в течение трех месяцев успеть реализовать имущество и провести выплаты пайщикам. В противном случае льгота теряется. По оценкам Екатерины Черных, два месяца уходит на сбор требования дебиторов и кредиторов и еще один месяц — на погашение паев. «Три месяца — это достаточный срок, чтобы осуществить выплаты клиентам»,— считает она.

В этой связи важным нюансом при выборе ЗПИФа становится то обстоятельство, планирует управляющая компания впоследствии выводить его паи на биржу или нет. «Теперь управляющим компаниям становится выгодно листинговать свои паи и организовывать по ним ликвидность — привлекать маркет-мейкера — в рамках защиты интересов своих клиентов»,— отмечает госпожа Ганцева.

Виталий Гайдаев