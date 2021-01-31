Разделенный доход

С нового года начали действовать изменения в Налоговом кодексе в части налогообложения дохода с банковских вкладов и счетов. Если раньше сами банки удерживали налог и только при условии заметного превышения ставок над ключевой ставкой ЦБ, то сейчас налоговая служба будет учитывать весь процентный доход частных вкладчиков. В особенностях налогообложения и условиях, оказывающих влияние на размеры выплат, разбирался “Ъ”.

Ставки снижаются, налоги растут

С 2021 года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного с депозитов, о которых в марте прошлого года объявил президент России Владимир Путин. Раньше с процентного дохода по рублевым депозитам также взимался налог, но только в части превышения ключевой ставки, увеличенной на 5 процентных пунктов. В случае если ставка превышала эту пороговую величину, которая на конце 2020 года составляла 9,25%, то с нее взимался налог в размере 35%, который удерживал банк при закрытии счета.

Теперь налоговая база определяется как превышение суммы дохода в виде процентов, полученных в течение календарного года по всем вкладам, накопительным счетам, остаткам на счетах во всех российских банках над суммой необлагаемого процентного дохода (НПД). Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января соответствующего налогового периода. В частности, в 2021 году НПД оставляет 42,5 тыс. руб. (ставка ЦБ составляет 4,25%). Превышение этой суммы будет облагаться НДФЛ в размере 13%.

Самостоятельно банки, ранее выступавшие налоговыми агентами, не могут посчитать совокупный доход физического лица, полученный за календарный год. Поэтому теперь они не позднее 1 февраля следующего года обязаны направить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. В расчете не будут учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1%.

«Не облагаются налогом проценты с зарплатных счетов, ставка по которым не превышает 1%. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу»,— пояснили в Россельхозбанке.

Налоговая служба, получив данные ото всех банков, в которых частный вкладчик имел счета, рассчитывает налог и до 1 декабря информирует его об этом. Аналогично налогам на движимое и недвижимое имущество.

Дробление не поможет

Ключевое значения для налоговой будет иметь не размер сбережений в одном или нескольких банках, не процентные ставки, а общий доход, полученный по ним в отчетный год. Поэтому бессмысленно дробление вкладов на несколько банков — результаты по каждому из них будут суммироваться налоговой службой. Например, физическое лицо имеет сбережения в трех банках, в первом годовой вклад на 500 тыс. руб. под 5,5% годовых с выплатой в конце срока, во втором — годовой вклад на 300 тыс. руб. под 5,2% (с ежеквартальной выплатой на руки), а в третьем — накопительный счет на 200 тыс. руб. под 4% годовых, проценты по которому выплачиваются ежемесячно. По итогам года банки отчитаются в налоговые инспекции о перечислении процентного дохода в размере соответственно 27,5 тыс. руб., 15,6 тыс. руб. и 8,15 тыс. руб. С учетом НПД на 2021 год в размере 42,5 тыс. руб., налогооблагаемая база составит 8,75 тыс. руб., и вкладчику придется заплатить налог в размере 1,14 тыс. руб.

Не получится сэкономить и на налогах, открывая короткие вклады каждый раз в новом банке, если, например, вкладчик последовательно разместил 1 млн руб. сначала на полугодовой депозит под 4,2% годовых, затем на трехмесячные по ставке 4,4% и 4,5% в разных банках. В результате первый банк заплатит ему 21 тыс. руб., второй — 11,23 тыс. руб., а третий — 11,6 тыс. руб. (с учетом длины календарных месяцев). В результате общий доход за год получится 43,83 тыс. руб., а значит налогооблагаемая база составит 1,33 тыс. руб. И в следующем году с нее придется заплатить 173 руб.

Следите за выплатами

Еще один важный нюанс, который теперь стоит учитывать — это то, что дата заключения банковского договора на открытие вклада, как поясняли в ноябре в Минфине, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены. «Если банковский вклад оформлен в 2021, но заканчивается в 2022 году, и проценты по нему также выплачиваются в конце срока действия, то полученный доход в виде процентов не участвует в расчете финансового результата за 2021 год»,— пояснили в РСХБ.

Получается, если вклад был открыт задолго до внесений изменений в Налоговый кодекс, но его действие заканчивается в 2021 году или в последующие года, то такой вклад подпадает под нововведения.

Например, клиент банка открыл двухлетний вклад в апреле 2019 года на 1,4 млн руб. под ставку 7,8% годовых, проценты по которому выплачиваются в конце срока. В апреле 2021 года банк начислит положенные по договору почти 220 тыс. руб. процентного дохода. С учетом НПД на 2021 год облагаемая часть по такому вкладу составит 175,9 тыс. руб. И придется с полученных процентов заплатить налог в размере 22,87 тыс. руб., а суммарный результат от инвестиции составит 195,53 тыс. руб.

Но если два года назад клиент банка выбрал бы счет с ежемесячной капитализацией, ставки по которым традиционно ниже (например, 7,2% годовых), то итоговый результат вас мог удивить. Процентный доход поступает на такой вклад регулярно и капитализируется. И за 2019–2020 годы процентные платежи банка составили бы почти 178 тыс. руб. В 2021 году этот вклад принес его держателю еще 38,2 тыс. руб. Так как эта сумма ниже НПД на этот год, следовательно, платить налоги не придется и итоговый результат составит 206,5 тыс. руб. Впрочем, такой возможности уже не будет — при открытии аналогичного вклада в этом году с капитализированных процентов придется заплатить налоги (если, конечно, они превысят 42,5 тыс. руб.).

Игра ставкой

В прошлом году высокую популярность снискали накопительные счета, которые в отличие от депозитов не имеют срочности, с них можно снять деньги в любое время почти без потери процентов. Впрочем, ставкам по таким счетам превышает 1%, а значит и они в теории могут привести к появлению налоговых требований. Рассмотрим счет с плавающей ставкой, которая меняется в зависимости от времени хранения денег. Предположим, что начальная ставка составляет 1% годовых и каждые три месяца повышается на 1 п.п., а после года фиксируется на уровне 5% годовых. Допустим, что и ЦБ сохранит ключевую ставку без изменения. Разместив на таком счету 1 млн руб. в первый год банк начислит на него 25,22 тыс. руб. (с учетом сложных процентов), что меньше текущего НПД. В следующем году процентный доход будет составлять уже 50,75 тыс. руб. Соответственно налогооблагаемая база составит по такому счету 8,25 тыс. руб. и придется заплатить налог в размере почти 1,1 тыс. руб.

Проведенная реформа налогового кодекса ведет к снижению спроса физических лиц к вкладам, так как предполагает уменьшение и без того низких доходов по ним.

Однако массового оттока из депозитов на рынке не ждут, так как для основной доли держателей они остаются не только самыми понятными, но и надежными продуктами с гарантированным доходом. Вместе с тем оставшимся вкладчикам придется более вдумчиво подходить к выбору банковских продуктов, и ориентироваться не только на ставки, но на срочность, и то, когда и как будут уплачиваться проценты.

Влад Срочный