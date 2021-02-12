Пробки в Москве достигли 10 баллов

На дорогах в Москве из-за снегопад образовались пробки в десять баллов, сообщил департамент транспорта столицы. Общественный транспорт работает в штатном режиме. В десять баллов пробки оценивает и сервис «Яндекса».

«В Москве из-за снегопада уже 10 баллов. Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию»,— сообщил департамент в Telegram.

Власти призвали пользоваться общественным транспортом, чтобы хозслужбы могли расчистить дороги, и было проще добраться домой.

О ситуации на дорогах читайте в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».