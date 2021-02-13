Защита Трампа завершила выступление по делу об импичменте

Сторона защиты завершила приводить доводы в рамках процесса по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Для этого им потребовалось три часа из отведенных 16, передает AP. Демократы приводили свои аргументы в течение двух дней.

Защита господина Трампа заявила о лицемерии со стороны обвинения. Один из адвокатов Дэвид Шоен обратил внимание, что демократы акцентировали внимание на том, что президент часто использовал в своей речи слово «сражаться», после чего произошел штурм Капитолия. Защита представила видеонарезку, в каком контексте господин Трамп употреблял это слово, а также видео выступлений, где демократы сами употребляют его. Среди них — президент Джо Байден, передает CNN.

После выступления защиты процесс импичмента продолжился вопросами сенаторов. На эту процедуру отведено четыре часа. Ожидается, что Сенат может проголосовать по делу на выходных.

Ранее импичмент господину Трампу объявила Палата представителей. Если так же поступит Сенат, то 45-му президенту могут пожизненно запретить занимать государственные должности.

О ходе дела — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».