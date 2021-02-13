Экс-министра привлекают как вымогателя

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего министра спорта Ингушетии Дауда Алхазурова. Его обвиняют в вымогательстве у жителя Ставрополья более 1 млн руб. В окружении же экс-чиновника утверждают, что «никто ни у кого деньги не вымогал, а речь шла лишь о требовании возврата долга».

Следователи Главного следственного управления СКР по СКФО с делом экс-министра Даудова разбирались недолго. Спустя полгода после задержания бывшего чиновника, следователи пришли к выводу, что он, угрожая насилием, вымогал у жителя Ставрополья 1 млн руб. При этом, считает следствие, бывшему чиновнику помогали его родственники, в частности сын, который «высказывал угрозы пострадавшему». «Заместитель генрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в экс-чиновника, обвиняемого в вымогательстве»,— сообщила “Ъ” прокурор Главного управления Генпрокуратуры в ЮФО и СКФО Елена Усачева. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу.

Господин Алхазуров был задержан у себя дома 11 августа 2020 года, спустя полгода после отставки. За экс-министром пришли сотрудники Северо-Кавказского главка МВД России, которым также помогали бойцы Рогвардии. Правоохранители провели обыски в доме экс-чиновника, а затем отвезли его вместе с сыном в Пятигорск. После допроса бывшего министра взяли под арест, а сына его отпустили. Вскоре решением городского суда Пятигорска под домашний арест был отпущен и Алхазуров-старший.

Согласно материалам дела, господин Алхазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере). Поводом для уголовного преследования бывшего министра стала жалоба на него со стороны жителя города Ставрополя, который утверждал, что господин Алхазуров и его родственники вымогают у него деньги. В случае отказа заплатить, как утверждал заявитель, вымогатели грозили избить его.

В окружении экс-министра считают, что его оговорили. «Никто ни у кого ничего не вымогал. Эта женщина (бывшая супруга заявителя.— “Ъ”) занималась бизнесом и по условиям какой-то сделки задолжала Алхазурову деньги, но почему-то отказывалась вернуть их»,— рассказали “Ъ” люди из окружения бывшего министра. Сам бывший министр на допросах признавался, что он действительно требовал от заявителя более миллиона рублей, но также утверждал: что делал это, желая вернуть долг.

Дауд Алхазуров был назначен на пост министра спорта Ингушетии в апреле 2017 года. Во время его работы началось строительство дворца спорта «Магас», на который по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» выделялось 1,2 млрд руб. В декабре 2019 года министр заявил, что дворец спорта готов принять чемпионат мира по дзюдо. Однако это достижение не помогло господину Алхазурову сохранить пост. В конце 2019 года он был уволен новым руководителем Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

По одной из версий, конфликт с жителями Ставрополья, которые, которые, по версии самого фигуранта, задолжали денег, мог быть связан со строительством дворца спорта в Магасе.

Муса Мурадов