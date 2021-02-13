Граждан сдали в архив

Как выяснил “Ъ”, в мессенджере Telegram распространяется архив с персональными данными предположительно сторонников оппозиционера Алексея Навального. В файле есть имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тыс. человек из разных регионов России, среди которых и координаторы региональных штабов господина Навального. По наблюдениям экспертов, Telegram все чаще используется для распространения персональных данных в политических целях, несмотря на незаконность таких действий.

В Telegram-каналах, специализирующихся на утечках данных, стали распространять архив с ФИО и телефонными номерами людей, якобы связанных со штабами Алексея Навального по всей стране. Первыми на него обратили внимание авторы Telegram-канала In4security. “Ъ” ознакомился с архивом, он содержит файл, в котором около 28 тыс. строк данных. Как отмечают в In4security, у всех упоминаемых в нем людей есть профиль в соцсети «ВКонтакте» — именно под именами или псевдонимами из нее они и фигурируют в списке. Часть из них состоят в оппозиционных сообществах, другие фигурируют в списках задержанных на недавних протестных акциях, добавляют в In4security.

Из 30 человек, с которыми связался корреспондент “Ъ”, только четверо подтвердили участие в сообществах сторонников Алексея Навального, а глава штаба оппозиционера в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованных о ней данных. Остальные собеседники отрицали связь со штабами господина Навального в регионах или отказались отвечать на вопросы.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. В общей сложности в России задержаны более 11 тыс. человек, свидетельствуют данные «ОВД-Инфо». Одним из итогов акций стали попытки неизвестных распространить персональные данные как участников митингов, так и сотрудников полиции и Росгвардии в Telegram и даркнете. Ряд таких каналов (см. “Ъ” от 30 января) на текущий момент заблокированы. 6 февраля основатель Telegram Павел Дуров распространил заявление том, что компания заблокировала «несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», равно как и каналов, «где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров». Господин Дуров также заявил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, и призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные людей.

Вероятнее всего, «оппозиционный» архив собран преимущественно из открытых источников, полагает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Принадлежность к числу сторонников Навального создатели архива пытались выявить через членство в тех или иных оппозиционных группах, а также через лайки, репосты, статусы и комментарии, рассуждает он. «В последнее время Telegram все чаще используется для распространения персональных данных в политических целях. Создатели подобных каналов пользуются анонимным характером мессенджера и тем, что он практически не подконтролен властям»,— уверен эксперт.

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян сомневается, что к таким утечкам причастны профессиональные торговцы данными, так как «обычно они аполитичны и заинтересованы исключительно финансово». Однако иногда речь может идти о «спецзаказах», которые, впрочем, идут не от спецслужб, а от различных «обеспеченных энтузиастов», которые таким образом пытаются оказать услугу своим политическим покровителям, говорит эксперт. Собранные данные могут быть использованы как для компрометации, так и для слежки, угроз и мошенничества, не исключает руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напоминает, что при отсутствии согласия субъекта все действия с персональными данными запрещены: «Исключением служат случаи действий с персональными данными со стороны органов государственной власти». Основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров рассказал “Ъ”, что создал программное решение, позволяющее формировать базу пользователей Telegram. В ней содержится номер телефона, никнейм, имя и фамилия, если они указаны в аккаунте, а также данные об операционной системе, браузере, IP-адрес, геолокация (в случае разрешения ее передачи) и другие данные. “Ъ” ознакомился с примером выгрузки из этой базы. Игорь Бедеров утверждает, что сейчас в ней содержится информация о 40 млн пользователей Telegram, которую он якобы бесплатно предоставляет представителям силовых структур. В пресс-службах МВД и Росгвардии оперативно не ответили на запрос о подобном сотрудничестве.

Никита Королев, Дмитрий Шестоперов