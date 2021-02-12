Конькобежка Голикова завоевала золото на чемпионате мира

Россиянка Ангелина Голикова получила золотую медаль на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Она пробежала дистанцию за 37,141 с. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Второе место заняла нидерландская конькобежка Фемке Кок (37,281 с), третье — россиянка Ольга Фаткулина (37,455 с). Еще одна представительница России, Дарья Качанова, заняла шестое место (37,892 с).

Российские спортсмены из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вынуждены выступать без флага и гимна страны. Он подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакета жестких санкций. Россия до 16 декабря 2022 года. В случае победы конькобежцев было решено включать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

О победе российской спортсменки — в материале “Ъ” «Ангелина Голикова разогналась до золота».