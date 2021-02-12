Ангелина Голикова разогналась до золота

Россиянка Ангелина Голикова выиграла один из самых престижных титулов в конькобежном спорте. На чемпионате мира в голландском Херенвене она победила на дистанции 500 м.

Этот успех Ангелины Голиковой — событие очень заметное. Дистанция 500 м, самая короткая из олимпийских, по статусу в конькобежном спорте примерно соответствует стометровке в легкой атлетике. И Россия в этом жанре часто оказывалась на виду. Правда, в последнее время в основном в соревнованиях мужчин благодаря рекордсмену мира Павлу Кулижникову, который в Херенвене остался вторым. В топовых же женских соревнованиях престижные 500 м ей выигрывать не удавалось очень давно — с Олимпиады в Турине 2006 года и триумфа Светланы Журовой.

Ангелина Голикова к триумфу собственному шла долго. Спортсменка, которой сейчас 29 лет, выступала еще на сочинской Олимпиаде 2014 года, но выступала средненько.

Потом результаты постепенно шли вверх. Голикова приблизилась к уровню лидера спринтерской российской команды Ольги Фаткулиной (та в Херенвене получила бронзу) и на излете предыдущего десятилетия совершила впечатляющий рывок.

Уже на прошлогоднем чемпионате мира, который принимал американский Солт-Лейк-Сити, она боролась за золото со знаменитой японкой Нао Кодайрой и уступила ей всего пять сотых, завоевав серебро.

В Херенвен Кодайра не приехала. Критическая ситуация с распространением коронавируса в Японии заставила местные спортивные власти отказаться от планов отправить конькобежцев на чемпионат мира. Вместо него они состязались в локальных соревнованиях.

В отсутствие Кодайры основной соперницей Голиковой, промчавшейся по херенвенскому овалу за 37,141, была бежавшая в последней паре голландка Фемке Кок. Однако до установленной россиянкой планки она не дотянула довольно прилично — почти 15 сотых секунды.

Арнольд Кабанов