На награждении российских конькобежцев вместо гимна будет играть музыка Чайковского

В случае награждения россиян на соревнованиях по конькобежному спорту вместо гимна России будет играть отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Они вынуждены выступать без флага и гимна до 16 декабря 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована. Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку»,— сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева ТАСС.

По ее словам, музыку выбрали сами спортсмены. «Мы хотели, чтобы была хорошая отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией. Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала. Это произведение нашло отклик у наших спортсменов, особо даже не сомневались»,— рассказала госпожа Барышева.

С 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды) будет проходить чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. С 5 по 7 марта в Дордрехте (Нидерланды) состоится мировое первенство по шорт-треку.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета жестких санкций. Россия до 16 декабря 2022 года не имеет права проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не станет оспаривать решение.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».