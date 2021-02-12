Краснодарских автолюбителей просят отказаться от поездок на личном транспорте

Жителей краевой столицы просят воздержаться от поездок на личном транспорте, пользоваться автомобилями с предельной осторожностью, а также не оставлять их на проезжей части, чтобы не препятствовать движению снегоуборочной техники.

Пешеходов просят быть особенно внимательными при переходе проезжей части в связи с увеличением тормозного и остановочного пути транспорта на скользкой дороге, а также обозначить свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.

Руководителей региональных предприятий, не задействованных в сфере обеспечения жизнедеятельности, просят организовать для сотрудников дистанционный режим работы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в период с 12 по 20 февраля синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Краснодаре до минусовых значений, выпадение обильных осадков, образование гололеда, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации Гидрометцентра, в течение суток 13, 14, и 15 февраля местами в крае, в том числе в Краснодаре, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна сильная метель и налипание мокрого снега.

Ольга Логинова