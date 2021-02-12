По ячейкам прокатилась «волна»

По Москве прокатилась волна краж из банковских ячеек. За три дня преступники похитили наличных и украшений почти на 250 млн руб. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, кражи преимущественно происходили по адресу Климашкина, 21, где находится головной офис Банка РМП. Еще порядка 56 млн руб. преступники похитили из ячеек на улице Пришвина, где расположен банк «Агора». Деньги и украшения украли у сотрудников кредитных организаций и вкладчиков, которые хранили сбережения в сейфах. При этом во всех случаях банковские ячейки остались целыми.

Как преступникам удалось похитить почти 250 млн руб.? На этот вопрос “Ъ FM” ответил директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов: «Банковские ячейки находятся внутри банков, как правило, и подразумевают несколько степеней защиты внешних — это периметр, охрана, доступ в помещение с банковскими ячейками, которые обычно надежно защищены.

Что касается самих ячеек — это обычные металлические ящики с либо механическими, либо электромагнитными, либо комбинированными замками. Электромагнитный замок может открываться, либо централизованно, либо с помощью каких-то смарт-карт и так далее, которые можно выпустить под те ячейки, находящиеся в банковском хранилище. Что касается механических, они не сильно сложные, человек, обладающий специальными возможностями, специальной техникой, отмычками, наборами для локпикинга, я думаю, может в достаточно короткий срок и практически внешне незаметно эти ячейки вскрывать.

Обычно их клиент находится в помещении с банковскими ячейками один, без сопровождения, без чужих взглядов.

Это все можно провернуть.

Если провести аналогию с нашей повседневной жизнью, то это обычные ящики, где мы храним сумки или пакеты, когда заходим в супермаркет. Там зачастую бывает так, что на несколько десятков ящиков существует всего два или три вида ключей, которые, бывает, подходят даже к соседним ячейкам. Я думаю, с банковскими ячейками похожий случай.

В МВД подтвердили информацию о кражах, однако подробности не сообщили. Как правило, в таких преступлениях задействованы сами сотрудники банка, отмечает генеральный директор Агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Такие преступления совершаются регулярно, примерно раз в год я о них слышу. И зачастую практически происходят за счет некоего инсайдера внутри, то есть сотрудника, который либо закрывает глаза на доступ к ячейкам, либо помогает преступникам войти в специальную комнату, либо просто-напросто делает вид, что не замечает.

Например, последний случай, о котором я узнал, происходил следующим образом: люди брали в аренду ячейки, делали копии ключей, потом не продлевали договор, затем приходили через полгода, арендуя соседнюю ячейку, подбирали ключи, которые получили ранее, и вскрывали те самые ячейки, к которым они имели доступ ранее. Естественно, сотрудники банка, охрана банка закрывали на это глаза.

Я уверен, что такие преступления никогда не совершаются без помощи сотрудников самого банка.

Я думаю, что преступников найти удастся, поскольку все договора на аренду банковских ячеек заключаются с реальными физическими лицами, если были поддельные документы — паспорт, либо что-то еще, — значит тот человек, который общался с клиентом, заключал договор, — это один из соучастников, соответственно, необходимо будет работать с ним».

По информации портала Life.ru, преступники выбирали небольшие частные банки и подбирали ключи, вскрывая банковские ячейки. По сведениям издания, полицейские предполагают, что к кражам причастна группировка из Украины. По крайней мере, один из мошенников попал на камеры видеонаблюдения. Ранее его видели на российско-украинской границе.

Иван Корякин, Александр Рассохин