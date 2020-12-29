Лучшая оборона — присоединение

Промсвязьбанк (ПСБ), которому отведена роль оборонного банка, может присоединить второй банк из числа оздоровляемых. После Роскосмосбанка регулятор обсуждает передачу ПСБ оздоравливаемого им Минбанка. Точку в этом вопросе поставит совет директоров ЦБ, но источники “Ъ” утверждают, что «решение принято». По мнению экспертов, сделка нерыночная и очевидно является результатом договоренностей властей. В то же время присоединение такого актива сопровождается приятным бонусом — дешевыми длинными деньгами на санацию.

Собеседники “Ъ” из числа сотрудников Минбанка рассказали, что им сообщили о принятии принципиального решения о том, что банк будет присоединен к ПСБ. По словам одного из источников “Ъ”, в основном эта история воспринята позитивно — «в то, что из объединения что-то получится — верится», впрочем, не все готовы стать госбанкирами.

Вечером информация о возможном присоединении Минбанка к ПСБ появилась в информагентствах со ссылкой на ЦБ: «Центробанк сомневается в привлекательности Минбанка для частных инвесторов и ведет переговоры о его передаче в ПСБ». «Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности в регионах,— пояснили в ЦБ.— Эти особенности снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но могут быть интересны для ПСБ».

В Минбанке и ПСБ не ответили на запрос.

По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ходом переговоров, окончательное решение о передаче Минбанка ПСБ должен принять совет директоров ЦБ, который может пройти уже скоро.

«Инициатива исходит от Банка России, который и так активно критикуют за владение коммерческими банками, поэтому условия передачи банка ПСБ должны быть максимально приемлемыми для ПСБ,— отмечают собеседники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения.— Пока ПСБ изучает ситуацию в Минбанке, due dilligance не завершено». Из плюсов собеседники “Ъ” называют наличие значимой сети у Минбанка (около 150 отделений), что может дополнить территориальное присутствие ПСБ, хотя степень пересечения пока не до конца оценена.

ЦБ санирует Минбанк с 22 января 2019 года. Расходы на оздоровление Минбанка на текущий момент составили 168,6 млрд руб. Санация официально еще не завершена. Минбанк находится на 28-м месте по активам в рейтинге «Интерфакса» (274 млрд руб. на конец третьего квартала). ПСБ также был санирован силами ЦБ в декабре 2017 года, на его докапитализацию ЦБ направил 113,4 млрд руб. В 2018 году санация завершилась, и ПСБ передали новому Росимуществу.

Минбанк сейчас не готов к продаже, о чем свидетельствует факт нарушения им обязательных нормативов, говорит “Ъ” директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «Банк объективно нуждается в докапитализации, и, по нашим ожиданиям, ему будет оказана поддержка со стороны Банка России в целях недопущения потерь кредиторов». Капитализация банка слабая: все три обязательных норматива по капиталу (Н1.0, Н1.1, Н1.2) банк нарушает, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Нарушение нормативов происходит из-за досоздания большого объема резервов по старым проблемам.

По мнению партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, очевидно, что это решение сверху: сам по себе Минбанк ПСБ не нужен.

«Впрочем, у такого решения есть и плюсы: вместе с санируемым банком к новому собственнику переходит и дешевый долгосрочный кредит на оздоровление, а дешевые длинные средства в текущей ситуации несомненный плюс,— говорит он.— Однако интеграция может немного замедлить развитие самого ПСБ, которое сейчас идет динамично». При этом у ПСБ уже есть опыт успешного присоединения санируемых банков — Роскосмосбанк был присоединен с переводом кредита на санацию в дальнейшем в бессрочный субординированный кредит.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова