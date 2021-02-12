Регионы предложили Совфеду пять кандидатов в новый состав ЦИК

84 субъекта РФ предоставили Совету федерации (СФ) кандидатуры для назначения в новый состав Центризбиркома, сообщил “Ъ” председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Как и предполагал “Ъ”, это действующие члены комиссии Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, глава орловского облизбиркома Людмила Маркина, а также экс-председатель Мособлизбиркома, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

По словам господина Тимченко, предложение по кандидатуре не поступило только из Хакасии. Во всех остальных регионах с инициативой выступили или депутаты заксобраний, или главы субъектов. Почему никто из них не выдвинул альтернативного кандидата, господин Тимченко сказать затруднился: «Возможно, они ориентировались на уже озвученные предложения, и решили их поддержать». Сенатор добавил, что в 2016 году при формировании состава ЦИК регионы также почти единогласно выдвинули пять кандидатов, и только один субъект предложил шестого. Сейчас разница в региональной поддержке каждого из пяти кандидатов оказалась «в пределах десяти голосов»: «Кого-то знают больше, кого-то — меньше».

Напомним, вчера депутаты Тюменской облдумы и Госсовета Чувашии от ЛДПР возмутились тем, что им безальтернативно предложили поддержать Людмилу Маркину и бойкотировали голосование.

Полномочия действующего состава ЦИК истекают в марте. Комиссия формируется из 15 членов, которых на паритетной основе назначают Госдума (по предложениям фракций), СФ (по предложениям регионов) и президент (указом). СФ будет утверждать кандидатов 17 февраля. Если кто-то из них не получит поддержки больше половины сенаторов, то по этой «вакансии» процедуру придется проводить заново, пояснил “Ъ” Вячеслав Тимченко.

Андрей Прах