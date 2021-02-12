ЛДПР чужого не надо

Завершающийся в регионах процесс выдвижения кандидатов в новый состав Центризбиркома (ЦИК), которые будут назначены по квоте Совета федерации, не везде проходит гладко. Например, в Тюменской области и Чувашии депутаты от ЛДПР возмутились тем, что им предложили голосовать за «чужого» кандидата — главу орловского избиркома Людмилу Маркину. Правда, одобрению ее кандидатуры парламентским большинством это не помешало. Эксперт полагает, что процедура формирования ЦИКа переживает «кризис жанра».

Депутаты Тюменской облдумы и Госсовета Чувашии в четверг предложили Совету федерации (СФ) назначить в новый состав ЦИКа главу орловского облизбиркома Людмилу Маркину. Как ранее писал “Ъ”, она должна стать одним из двух новых членов комиссии по квоте СФ. Вторым «новичком» от верхней палаты, как ожидается, будет экс-председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, которую в конце января единогласно выдвинули депутаты Мособлдумы. Еще три члена ЦИКа от Совфеда должны сохранить места в комиссии: это Николай Булаев (выдвинут Рязанской облдумой), Борис Эбзеев (Самарская облдума) и Евгений Шевченко (Ярославская облдума).

Напомним, полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте. Комиссия формируется из 15 членов, которых на паритетной основе назначают Госдума (по предложениям фракций), Совет федерации (по предложениям регионов) и президент. В Госдуме каждая из четырех фракций делегирует в ЦИК по одному члену, а пятый выдвигается от группы депутатов. Прием кандидатур от фракций и регионов заканчивается 15 февраля, а утверждать новых членов комиссии Совфед и Дума будут на пленарных заседаниях соответственно 17 и 24 февраля. Президент пятерых своих членов ЦИКа назначает указом.

Людмила Маркина ранее уже была выдвинута от «родного» Орловского облсовета, где получила единогласную поддержку. Однако тюменские и чувашские депутаты отнеслись к ней менее благосклонно. «Никакой альтернативной кандидатуры, хоть как-то связанной с Уральским федеральным округом, предложено не было»,— возмутился глава фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Глеб Трубин. Поскольку выдвинуть госпожу Маркину предложил тюменский избирком, его председатель Игорь Халин пояснил, что альтернативы ей просто не было, а решение принималось после консультаций «с коллегами из ряда регионов»: «Я лично знаю Маркину как порядочного высокопрофессионального человека». Однако фракцию ЛДПР такой ответ не устроил, и она в полном составе (четыре депутата) проигнорировала голосование.

Аналогичные претензии к выдвижению Людмилы Маркиной возникли в Госсовете Чувашии, где ее кандидатуру вынесли на голосование по рекомендации СФ. «Еще при обсуждении в комитетах я пытался прояснить, откуда и почему она возникла,— заявил “Ъ” лидер фракции ЛДПР Константин Степанов.— Может, она выдающаяся личность, за которую уже проголосовала вся Россия, и Чувашия просто идет в русле общей тенденции? Никакого ответа я не получил».

В ходе заседания господин Степанов задал Людмиле Маркиной по видеосвязи три вопроса, попросив ее назвать количество избирателей в Чувашии, год образования чувашской автономии и количество партий в регионе. Правильно ответить она смогла только на первый вопрос. В результате три депутата от ЛДПР при голосовании воздержались.

Людмила Маркина ничем не запомнилась на посту главы орловского избиркома, поэтому ситуация с ее назначением «выглядит своеобразно», говорит политолог Константин Калачев. «Зачем вносить кандидатуру через регионы, которые находятся в других федеральных округах? Могли бы внести от Орловской области и других регионов Центрального округа — была бы логика»,— недоумевает эксперт. По его мнению, «широкая поддержка регионов» является имитацией, а подбор самих регионов необъясним: «У нас везде парламенты управляемые, согласования были всегда. Но это какой-то кризис жанра».

Андрей Прах; Олег Ерусланов, Чебоксары