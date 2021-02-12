Пассажиропоток в аэропорту Краснодара в январе снизился на 27%

Объем перевозок пассажиров через терминалы международного аэропорта Краснодара в январе 2021 года составил 269,7 тыс. человек, на 27% меньше, чем в начале 2020 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Перелетами на внутренних направлениях воспользовались 268,1 человека, на 10% меньше, чем в прошлом году. Билеты на международные рейсы купили 1,6 тыс. человек, снижение спроса составило 98%, что связано с приостановкой авиасообщения между Краснодарским краем и другими странами было прекращено в конце марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Самолеты вылетали из аэропорта Краснодар 1,3 тыс. раз, что на 23% меньше, чем в прошлом году, объем обработанных грузов и почты составил около 475 т. Самыми популярными внутренними направлениями перелетов в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток аэропортов Кубани в 2020 году снизился на 11%, терминалы обслужили 11,89 млн человек.

Ольга Логинова