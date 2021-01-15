Пассажиропоток аэропортов Кубани в 2020 году снизился на 11%

Аэропорты Краснодарского края в течение 2020 года обслужили 11,89 млн человек. Это на 11,2% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

По данным министерства снижение пассажиропотока произошло из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Через аэропорты Краснодарского края было отправлено 5,89 млн человек, прибыло – 6 млн человек. Аэропорт Краснодара отправил 1,54 млн пассажиров (-34%), принял – 1,53 млн (-33,1%). Через аэропорт Сочи было отправлено 3,21 млн человек (-4,7%), принято – 3,29 млн человек. В аэропорту Анапы приняли 890,5 тыс. человек (+9,6%), отправили 922,8 тыс. человек (+11,1%).

Самый большой рост пассажиропотока зафиксирован в аэропорту Геленджика: отправлено 239,8 тыс. человек (+38,6%), прибыло – 242,3 тыс. (+46,2%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток аэропорта Краснодар в новогодние праздники упал на 20%, аэропорта Сочи – вырос на 59,3% к уровню прошлого года.

Алексей Белянин