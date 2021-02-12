Российские космонавты по возвращении с Луны приземлятся под Оренбургом

Оренбург выбрали местом для посадки российского пилотируемого корабля «Орел», на котором российские космонавты могут слетать на околоземную орбиту и Луну. Первый пилотируемый полет на этом корабле запланирован с космодрома Восточный в 2025 году (к Международной космической станции). Сроки полета на Луну пока неизвестны.

«Коллективом АО "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.— “Ъ”) совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе г. Оренбург»,— сообщил генеральный конструктор центра Алексей Богомолов. Его слова приводятся в корпоративной газете «Космодромы России» (.pdf).

Пуски кораблей «Орел» будут проводиться с космодрома Восточный, первый запланирован на 2025 год. Первый испытательный пуск намечен на 15 декабря 2023 года, беспилотный состоится в 2024 году, пилотируемый намечен на 2025 год. Планировалось, что в 2028 году «Орел» стартует на сверхтяжелой ракете «Енисей» (предназначены для полетов на Луну), но проект был приостановлен — сроки полета к Луне неизвестны. В 2029 году должен был состояться облет Луны, а в 2023 — высадка на ее поверхность.

О российской стратегии в космосе — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».