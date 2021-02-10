Разработка российской ракеты для полета на Луну приостановлена

В России приблизительно до середины 2021 года приостановлено создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну, сообщил генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов. Он пояснил, что разработчики могут скорректировать «технический облик» ракеты. В январе отложить разработку «Енисея» рекомендовал совет Российской академии наук (РАН) по космосу.

«Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты… Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года»,— сказал господин Баранов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в декабре говорил, что считает преждевременным приступать к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» на основе существующих решений. Однако позже госкорпорация заключила контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

О российской стратегии в космосе — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».