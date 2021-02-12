В Татарстане прекращают учет госслужащих на бумаге С сегодняшнего дня их реестр переводят в сеть

В Татарстане реестры региональных гражданских госслужащих больше не будут формировать на «бумажном носителе». Президент Татарстана Рустам Минниханов 12 февраля подписал указ, согласно которому эти реестры с сегодняшнего дня будут вести только в «информационной системе с обеспечением защиты» от хакеров и распространения данных о госслужащих.

Глава республики поручил минцифре Татарстана ежегодное резервное копирование сведений реестров в «Единую информационную систему кадрового состава государственной гражданской службы Республики Татарстан», их хранение и защиту в соответствии с требованиями к защите персональных данных.

Согласно указу, существующие реестры на бумажных носителях будут хранить как документы строгой отчетности пять лет, а затем передадут в архив.

Как писал «Ъ-Казань», власти Татарстана не намерены массово сокращать чиновников в регионе и допускают лишь «ротацию кадров в министерствах». При этом в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств, согласно объявленной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным оптимизации, штат будет сокращен на 5%, в территориальных органах — на 10%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"