В Татарстане не планируют массовые сокращения чиновников

Власти Татарстана не намерены массово сокращать чиновников в регионе. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

«Какого-то большого стратегического документа на этот счет нет. Но переодически идет ротация кадров в министерствах»,— сказала она, отвечая на вопрос «Ъ-Казань». Госпожа Галимова обратила внимание, что часть должностей в республиканских органах власти остаются вакантными. «Цель оптимизации — повышение качества работы чиновников. У нас этот вопрос решается где-то ротацией, а где-то места остаться вакантными и штат не увеличивается»,— заключила она.

Напомним, в 2021 году в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств штат будет сокращен на 5%, в территориальных органах — на 10%. Оптимизацию обьявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"