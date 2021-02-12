В распоряжение по ограничениям из-за COVID-19 в Удмуртии не включили отмену масочного режима

В Удмуртии внесли очередные изменения в распоряжение главы региона о мерах по снижению риска распространения коронавируса. При этом в нем нет информации об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля, о чем сообщалось ранее. В пресс-службе главы и правительства республики подчеркнули, что ожидается обновленный документ.

Отметим, что сам глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил отмену обязательного масочного режима. Сказал он об этом сегодня на встрече с местным научным сообществом, сообщает «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня у нас действует рекомендательный режим, но те, кто не имеют достаточного уровня титров антител,— обязательно использование масок»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что Удмуртия стала первым регионом России, глава которого заявил об отмене обязательного масочного режима. После аналогичное решение было принято в Чечне. Отметим, что президент Татарстана Рустам Минниханов счел решение властей Удмуртии неправильным.

Подробнее — в материале “Ъ” «Маски оставили по рекомендации».

Мансур Хузяхметов, Ижевск