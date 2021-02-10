Маски оставили по рекомендации

Удмуртия стала первым регионом, где объявили об отмене обязательного ношения масок. Кроме того, с сегодняшнего дня в Удмуртии сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Неправильным решение соседей считают власти Татарстана. Некоторые эксперты считают, что рекомендательный режима не повлияет на ситуацию с коронавирусом в регионе, однако не исключают увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ из-за наступающего сезона. Также они подчеркивают, что снятие ограничений даст импульс к развитию экономики и уменьшению социального напряжения.

С 10 февраля в Удмуртии введут ряд послаблений для граждан и бизнеса из-за стабилизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил накануне глава республики Александр Бречалов в прямом эфире во «ВКонтакте», снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Напомним, с 25 декабря кафе, барам и ресторанам было разрешено работать лишь до 04:00.

На торжественную регистрацию брака теперь можно будет приглашать до 20 человек, раньше на церемонии могли присутствовать не больше 10 человек. Детские сады разрешат родителям присутствовать на утренниках, а также возобновят работу дополнительных секций и кружков. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что поступает много обращений от родителей с просьбой присутствовать на детских праздниках. Тем более впереди 23 февраля и 8 марта.

Кроме того, с 10 февраля можно организовывать спортивные соревнования для участников всех возрастов, кроме граждан старше 65 лет. Ранее ограничения действовали также для детей до 10 лет.При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше, чем наполовину.

Также господин Бречалов сообщил о том, что с 12 февраля ношение масок становится рекомендательным. Удмуртия стала первым регионом, где объявили о действии такого режима. При этом Александр Бречалов напомнил жителям, что в случае посещения общественных мест маску все-таки лучше надеть. Глава региона подчеркнул, что особо рекомендуется продолжать носить маску тем, кто привился против коронавируса, так как введение вакцины — все-таки определенная нагрузка на организм. Кроме того, максимальные противоэпидемические меры рекомендуется соблюдать людям старше 65 лет.

«Я всегда отношусь с осторожностью к прогнозам, но пока мы видим, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией контролируется и относительно стабильная. Количество выявленных случаев в сутки уже несколько дней не превышает 100. При этом у нас свободными остаются 982 койки — это почти половина коек в ковид-центрах»,— отметил глава региона.





По его словам, на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией сейчас находятся 801 человек. «Одна из причин стабилизации ситуации — это вакцинация. На сегодняшний день в республике работает 41 пункт вакцинации во всех муниципальных образованиях. Уже получено 29 382 дозы вакцины...При этом после вакцины с тяжелыми реакциями людей нет. Все проходит в рамках указанных побочных явлений. Прививки делаются бесплатно. Это добровольное решение, заставить вас никто не вправе. И никаких ковидных паспортов»,— подчеркнул господин Бречалов, добавив, что до 15 февраля в республику поступят еще 5,6 тыс. доз. Их будут использовать для вакцинации сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС и УФСИН.

Отметим, в конце декабря 2020 года в регионе за сутки было выявлено 220 случаев заражения новым коронавирусом, в конце января 2021 года – 124 случая, на сегодняшний день – 98 случаев. За все время в Удмуртии зарегистрировали 26 613 случаев заражения коронавирусом. Из них 348 закончились летальным исходом, 23 213 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 104 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 10 027 человек вакцинировали, из них 986 жителей региона привиты вторым компонентом.

Ранее в Удмуртии уже отменяли обязательный масочный режим. Изначально он действовал в республике с 30 апреля 2020 года. Тогда в сутки было выявлено девять новых случаев заражения. В первый раз масочный режим в республике стал рекомендательным с 13 июля, в тот день выявили 42 новых случая заболевания. Обязательный масочный режим вернули в республике с 11 сентября из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией — 61 случай в сутки. Всего с начала 2021 года специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии и сотрудники МВД составили 4,11 тыс. протоколов о нарушении масочного режима.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал неправильным решение об отмене обязательного масочного режима в Удмуртии. «Удмуртия приняла решение отменить масочный режим. А я считаю, что это решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса. Поэтому масочный режим в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции мы в республике сохраняем. Для нас важно людей оберегать»,— отметил господин Минниханов.

О решении отменить обязательный масочный режим сегодня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Зампредседателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Фарид Юнусов в целом положительно отнесся к снятию ограничений и отмене масочного режима. «Но я бы отменил масочный режим чуть позже, когда пик сезона гриппа и ОРВИ был бы позади, то есть еще на февраль-март я бы сохранил обязательное ношение масок. На фоне масочного режима заболеваемость гриппом стала меньше. Как бы тут не получить эффект весеннего ОРВИ. С точки зрения ковида, я не думаю, что большие проблемы возникнут из-за отмены масок»,— отметил господин Юнусов, добавив, что ношение масок – это еще и развитие культуры здоровья, которая в целом по стране на низком уровне.

При этом он подчеркнул, что в ряде стран ношение масок для борьбы с коронавирусом было запрещено, поскольку некоторые ученые-вирусологи считают, что пока вирус не распространится в популяции до определенных величин, его опасность не снизится. «Кроме того, наше население носит маски, не меняя их месяцами, причем у людей открытые глаза, а вирус легко попадает в глаза, поэтому с этой точки зрения, отмена обязательного масочного режима — это правильное решение. Тем более заболеваемость у нас снижается. Но дело в том, что введены новые критерии заболеваемости ковидом. Ранее было достаточно получить один положительный тест. Сейчас одного теста недостаточно, нужно, чтобы был второй положительный тест и были симптомы. На фоне новых рекомендаций количество регистрируемых больных естественно меньше. Насколько у нас в республике это повлияло на снижение заболеваемости, сложно сказать»,— подчеркнул Фарид Юнусов.

Однако в решении властей региона отменить обязательный масочный режим он видит и политическую составляющую. По его словам, любые ограничения сдерживают развитие экономики и способствуют социальному напряжению.

Адвокат Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин отметил, что снятие введенных ранее ограничений из-за ковида сегодня реализуется в столице и такое решение можно поприветствовать. «Любые ограничения — это прежде всего создание напряженности, потому действия властей Удмуртии в этом направлении можно только поддержать. Свобода во всех смыслах не может быть преждевременной, поэтому снятие ограничений — это разумный шаг»,— говорит адвокат.

Оксана Мымрина