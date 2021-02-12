Ленобласть намерена учитывать изменившуюся стоимость стройматериалов при составлении смет

С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции выросли на 25-86%. Подрядчики испытывают трудности при исполнении контрактов из-за подорожавших материалов. Власти Ленобласти намерены учитывать реальную цену стройматериалов и комплектующих при составлении смет проектов строительства.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проектировщикам рекомендовано при разработке и корректировке контрактов на строительство объектов по АИП ориентироваться не на нормативы, а на реальную стоимость материалов. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина, новый подход должен облегчить прохождение госэкспертизы и снимет риски срыва сроков выполнения обязательств по контрактам.

Напомним, что на днях власти Ленобласти обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с ростом цен на арматурную сталь. В денежном выражении цена на продукцию в среднем увеличилась на 34,6 тыс. рублей за тонну и по некоторым позициям достигла 81 тыс. рублей. Чиновники видят в подорожании признаки картельного сговора между производителями и продавцами.

Подробнее — в материале «Ленобласть схватилась за арматуру».