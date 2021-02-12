Новое министерство появилось в структуре правительства Нижегородской области

В структуре правительства Нижегородской области создается новое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Оно появилось в результате объединения двух структурных подразделения – комитета по охране, использованию и воспроизведению объектов животного мира и регионального департамента лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Исполняющим обязанности министра назначен Роман Воробьев, который прежде возглавлял департамент лесного хозяйства. Николай Бондаренко, который курировал комитет, в связи с реорганизацией покинул должность.

«Решение об объединении департамента и комитета – часть общей работы по повышению эффективности органов госвласти региона. Чем меньше ресурсов тратится на организационные вопросы, тем больше времени и средств можно уделить текущей операционной работе. Специалисты в сфере лесного хозяйства и охраны животного мира привыкли действовать в связке и выполнять общие задачи»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Анастасия Еремина