Охотнадзор промахнулся

Муниципальное учреждение «Кстовское охотничье хозяйство» (МБУ КОХ) выиграло судебные споры с региональным комитетом Госохотнадзора и правительством Нижегородской области, добившись признания незаконным решения 2019 года о прекращении прав пользования 120 тыс. га охотничьих угодий в районе по формальным основаниям. В ходе административной борьбы с органами власти охотхозяйство чуть не ликвидировали, но администрация Кстовского района пересмотрела свое решение и намерено развивать охотничье хозяйство. Руководитель нижегородского Госохотнадзора Николай Бондаренко уверен, что все делал по закону, в КОХ считают, что ведомство злоупотребляло полномочиями.



Завершился длительный судебный спор о принадлежности охотничьих угодий Кстовского района. В августе 2019 года областной комитет Госохотнадзора своим решением лишил Кстовское охотничье хозяйство права пользоваться охотничьими угодьями по двум долгосрочные лицензиям, выданным до 2027-го и 2029 годов. Госорган сослался на приказ Минприроды России № 137, установивший для Нижегородской области максимальный размер угодий в 100 тыс. га в рамках одного муниципалитета для заключения охотхозяйственного соглашения с пользователем. У МБУ КОХ по двум лицензиям было более 120 тыс. га. По мнению Госохотнадзора, кроме превышения площадей, кстовское хозяйство пропустило пятилетний срок для оформления соглашения и нарушило приказ Минприроды и федеральный закон об охоте. В результате КОХ лишалось всех угодий.

Разногласия были принципиальные. В МБУ КОХ считали, что из лицензионно оформленных 120 тыс. га (по площади это больше, чем весь Кстовский район) надо вычесть территории населенных пунктов, дорог, свалок и прочих мест, где охота невозможна. В свою очередь комитет Госохотнадзора, прекратив права охотхозяйства, решил перевести его территории в общедоступные охотничьи угодья и затребовал незаполненные бланки билетов для самостоятельной выдачи разрешений охотникам.

Найдя судебную практику, МБУ КОХ начало судиться с надзорным органом и доказало, что его действия были незаконны. Обжалуя решение арбитражного суда, областной Госохотнадзор дошел до Верховного суда, но проиграл во всех инстанциях. Когда решение против госоргана уже вступило в законную силу, правительство Нижегородской области выпустило два распоряжения, отменившие права МБУ КОХ на пользование охотничьими животными в Кстовском районе и определенным воспроизводственным участком. Муниципальное охотхозяйство пошло оспаривать подписанные губернатором документы, ссылаясь, в том числе, на уже доказанную незаконность действий Госохотнадзора как структурного подразделения облправительства. В итоге по искам МБУ КОХ арбитражный суд признал одно распоряжение недействительным, а второе региональные власти исправили сами, решив вопрос миром.

Директор МБУ КОХ Василий Голуб считает, что вся эта административная схема с прекращением прав была задумана руководством Госохотнадзора для того, чтобы получить контроль над угодьями, а потом продать их частным инвесторам. «Мне даже некоторых покупателей называли, которым пообещали леса, там люди уже в очередь готовы были выстроиться. Я считаю, что Николай Бондаренко в данной ситуации допустил злоупотребления, о чем ему прямо и сказал», — сообщил директор охотхозяйства. По его словам, пока стороны судились, комитет активно зарабатывал, выдавая билеты охотникам на отстрел лосей, которых в хозяйстве старались сберегать, и кабанов.

Руководитель нижегородского Госохотнадзора Николай Бондаренко все обвинения в каких-либо злоупотреблениях отвергает. Он говорит, что действовал исключительно по закону, а МБУ КОХ – единственное хозяйство в области, кто пока не заключил охотхозяйственное соглашение. «Я перед тем, как их уведомить, консультировался с прокуратурой, нарушений они не обнаружили. Суд нас не поддержал, я считаю, он вынес свое решение по законодательству об общих принципах МСУ, которое в данном случае не согласуется с федеральным законом об охоте», — сообщил чиновник, отметив, что судебные решения ломают всю устоявшуюся разрешительную практику и «фактически противоречат» нормам охотничьего законодательства.

Добавим, что пока шли судебные процессы и лишенное угодий МБУ КОХ не могло работать, его решил закрыть учредитель в лице администрации Кстовского района. Год назад собралась комиссия, постановившая ликвидировать муниципальное охотничье хозяйство. Однако новый глава администрации Андрей Чертков сообщил, что решение о ликвидации КОХ отменено и местные власти, наоборот, планируют развивать охоту в районе, восстанавливать лесные заимки, есть планы по разведению рыбной поросли в озерах. По словам Андрея Черткова, главное, что суды признали правоту и вернули угодья, а все необходимые документы будут со временем надлежаще оформлены.

Роман Кряжев