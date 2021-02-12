МЧС готовит пункты обогрева и технику перед надвигающимися на Кубань холодами

Региональное МЧС готовится к надвигающейся на Краснодарский край непогоде. По данным пресс-службы ведомства, до 20 февраля прогнозируется понижение температуры, сильные осадки, гололед, снежный накат. С 12 по 14 февраля ожидается сильный юго-западный и западный ветер.

В Краснодарском гидрометцентре объясняют изменение погодных условий смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.

«Прогноз доведен до всех органов власти и взаимодействующих структур», - отмечают в МЧС.

В настоящее время усилены дежурные смены и караулы, подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автотрассах.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. В регионе прогнозируется серьезное понижение температуры воздуха – на 15-20 градусов. Так, ночью 13 и 14 февраля в регионе столбик термометра опустится до -1…-6 градусов. 15-20 февраля похолодание продолжится — до -7…-12 градусов, а местами до -13…-18 градусов. Температура воздуха днём 13 февраля составит +1…- 4 градуса, 14 февраля -1…-6 градусов, 15 -20 февраля столбик опустится до -4…-9 градусов, а местами до -10…-13 градусов.

Наталья Решетняк