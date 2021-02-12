Обвал цен на минтай привел к остановке поставок

Закрытие китайских портов в условия пандемии COVID-19 вызвало обвал оптовых цен на минтай на 35%. Работающие с рыбопромышленниками трейдеры отказываются от сделок в ожидании дальнейшего снижения цен. Из-за ценовых опасений поставки рыбы на российском рынке остановились.

По данным Росрыболовства, сейчас тушка минтая без головы стоит 65 руб. за 1 кг, против обычной цены около 100 руб. за 1 кг. Если в ближайшую неделю КНР не откроет свои порты, ее цена может упасть до 40 руб. за 1 кг.

По информации “Ъ”, с проблемами на рынке столкнулись крупные дистрибуторы и переработчики. Вопрос уже обсуждался в Росрыболовстве и на совещании под руководством вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Господин Трутнев поручил профильным ведомствам проработать возможность закупок минтая для госнужд.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Новая минтайность».