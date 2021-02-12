Прокуратура проверит порт Посьет из-за угольной пыли

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО «Торговый порт Посьет» (Приморский край).

«Основанием послужила размещенная в сети интернет видеозапись, на которой запечатлено значительное пыление при перевалке стивидорной компанией угля в морском порту»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц АО «Торговый порт Посьет» в части исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации погрузочно-разгрузочных работ. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности, пообещали в Приморской транспортной прокуратуре.

В АО «Торговый порт Посьет» ситуацию пока не комментируют. Ранее стивидорная компания сообщала, что реализует программы экологической безопасности. «К их числу относятся пылеподавление складских площадок путем формирования искусственного снежного покрова и образования водяного тумана, механическая и вакуумная уборка пыли на производственной территории, аспирация организованных источников пыления в здании вагоноопрокидывателей и на пересыпных станциях, обустройство локальных ветрозащитных конструкций (крытое здание вагоноопрокидывателя, крытая галерея между размораживающим устройством и зданием вагоноопрокидывателей, защитные кожухи для беспыльной транспортировки угля по конвейерным линиям)»,— информировал порт.

АО «Торговый порт Посьет» входит в транспортный дивизион группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс». Является одним из пяти специализированных угольных терминалов в России и один из двух — в Приморском крае. За девять месяцев 2020 года грузооборот составил 4,3 млн тонн.

Как власти планируют модернизировать порты — в материале “Ъ” «Минтрансу открылась причальная картина».

Алексей Чернышев, Владивосток